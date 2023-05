League of Legends: le finali del Worlds 2024 si terranno a Londra?

Stando alle indiscrezioni raccolte da Esports News UK dopo la conclusione dell'MSI di League of Legends alla Copper Box Arena di Londra, la prossima edizione dei campionati mondiali di LoL dovrebbe svolgersi a Londra, dopo quasi un decennio dall'ultimo Worlds tenutosi nel Regno Unito.

Sulla scorta delle anticipazioni ottenute dalla redazione di Esports News UK apprendiamo infattiche Riot Games sarebbe in trattative con il Governo britannico e altri organismi come il London & Partners e la Greater London Authority per valutare ogni opportunità offerta dal possibile ritorno del League of Legends World Championship in quel di Londra.

Il sindaco di Londra, d'altronde, ha accolto di recente i fan degli eSport nella capitale del Regno Unito affermando che l'arena del Queen Elizabeth Park che ha fatto da sfondo all'MSI è diventato "un leader globale negli eSport".

Sempre in base alle voci di corridoio raccolte dai principali portali di eSport che hanno partecipato all'MSI tenutosi nei giorni scorsi, le trattative per il ritorno del Worlds di League of Legends in quel di Londra sarebbero in uno stadio piuttosto avanzato, anche se non ci sarebbe ancora la certezza assoluta del ritorno del campionato mondiale di LoL nel Regno Unito.

A chi ci segue, ricordiamo che nel 2022 Riot ha cambiato il formato di Worlds e MSI di League of Legends.