League of Legends, finita fase Play-In Worlds 2022: come sono i gruppi

La fase Play-In di Worlds 2022 iniziata a fine settembre ha fatto ben sperare i fan europei in una qualificazione di tutti i team LEC presenti, ma sfortunatamente non è finita così. Vediamo assieme come si è conclusa la fase di qualificazione e come sono strutturati ora i gironi.

La fase a gruppi del Play-In si è conclusa con il dominio di Fnatic e DRX rispettivamente nel girone A e nel girone B, con il team di Upset arrivato primo in classifica con 4 vittorie e 1 sconfitta contro i LOUD, e i coreani imbattuti in testa al loro gruppo. Come già sapevamo dalla struttura di Worlds 2022, i team fino al quarto posto si sono aggiudicati una seconda chance alle eliminatorie, con la terza e la quarta di un girone contro e poi, infine, il match contro la seconda del girone opposto.

Di conseguenza, abbiamo visto DetonatioN FocusMe scontrarsi contro i LOUD e arrivare alla sfida contro i rappresentanti LPL Royal Never Give Up e, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, questi ultimi hanno sconfitto 3-1 i dominatori della LJL. Dall’altra parte, invece, i MAD Lions hanno battuto prima i Saigon Buffalo e poi hanno perso 3-0 contro i rivali degli Evil Geniuses, complice una prestazione discutibile di Nisqy durante i tre match.

I gironi quindi si compongono come segue:

Girone A

T1

Fnatic

Cloud9

Edward Gaming

Girone B

DWG KIA

Evil Geniuses

G2 Esports

JD Gaming

Girone C

Rogue

GAM Esports

DRX

Top Esports

Girone D

Gen.G

CTBC Flying Oyster

Royal Never Give Up

100 Thieves

Dobbiamo ammetterlo: quest’anno ogni girone è ostico per le squadre europee, specie per Rogue e Fnatic. Tra le squadre cinesi e coreani presente, difatti, troviamo ex vincitori di MSI e Worlds, alcuni favoriti e anche i migliori giocatori al mondo. Insomma, solo degli upset potranno garantire alle compagini occidentali un posto nella fase Knockout. Pronti allo spettacolo?