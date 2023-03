League of Legends: il fiore spirituale di Ahri in un cosplay dell'italiana

Mentre gli utenti testano le abilità di Milio, il primo Campione arrivato su League of Legends nel 2023, la community di appassionati continua a godersi i numerosi omaggi al titolo sviluppato da Riot Games che arrivano giornalmente in rete. L'ultimo tra questi è una bellissima interpretazione della cosplayer italiana Nymphahri.

Riot Games sta testando le Partite Rapide su League of Legends, gli appassionati del MOBA rivivono la leggenda della volpe a nove code con una magistrale interpretazione tutta nostrana di Ahri.

Ahri è legata alla magia del regno spirituale e in combattimento è in grado di manipolare le emozioni dei suoi nemici per consumarne lo spirito vitale. Un tempo potente e capricciosa predatrice, Ahri è ora in viaggio per il mondo alla ricerca delle sue misteriose origini vastaya.

In questo cosplay di Ahri da League of Legends la volpe a nove code indossa l'aspetto "Fiore Spirituale". In questa versione alternativa la Campionessa che gioca nel ruolo di mago porta un abito cerimoniale bianco a tinte azzurre e dorate, e una capigliatura fucsia, esattamente come le sue orecchie da volpe. Le sue nove code sono invece azzurre. Lo scatto, condiviso per l'evento di photoshooting @il.volta, è stato realizzato in mezzo alla natura, elemento che incarna Ahri.