League of Legends: un folle cosplay di Jinx si prepara ad Arcane 2

Le novità in arrivo su League of Legends in questo 2024 promettono di essere grandiose. Il MOBA di Riot verrà perfezionato con aggiornamenti mirati e con aggiunte attesissime, ma non solo. Molto presto potremo rivedere le sorelle zaunite Jinx e Vi in azione sul piccolo schermo.

La seconda stagione di Arcane arriverà su Netflix a fine 2024, dopo aver conquistato il pubblico di abbonati della piattaforma con una stagione da urlo nel 2021. Le folli avventure di Jinx e Vi stanno per proseguire, sempre sotto il segno dello Shimmer. La droga che ha condizionato la prima parte della storia è infatti al centro del primo teaser di Arcane Stagione 2.

Nel corso dei prossimi mesi arriveranno ulteriori filmati promozionali, questa volta incentrati sulle due figure femminili più attese della serie. In attesa di poter rivedere tutta la follia di cui è capace Jinx, eccola nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Vell 'Felvelial' Felice.

Jinx è la mina vagante di League of Legends, che nel ruolo di tiratrice semina il panico sul campo di battaglia con il suo vasto e folle arsenale di armi. Criminale impulsiva di Zaun, ama scatenare potenti esplosioni lasciandosi alle spalle il caos. In questo cosplay di Jinx da League of Legends la possiamo vedere con i capelli azzurri e la pistola zapper tra le mani, pronta a folgorare i suoi nemici.