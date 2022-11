League of Legends: la follia di Jinx in un cosplay fuori di testa

Dopo decine di spettacolari e coinvolgenti battaglie, i giochi sono giunti al termine. Il Campionato Mondiale 2022 di League of Legends ha eletto un vincitore assoluto, una squadra che è riuscita a imporsi tra tutte le presenti. Chi se non Jinx può festeggiare al meglio i campioni mondiali?

Con questa importantissima competizione che è giunta al termine, i team di professionisti già guardano al prossimo grande evento. Nel 2023 cambierà il formato del campionato Worlds e MSI e le squadre devono già entrare in preparazione. Per i vincitori del Mondiale è però ancora tempo di festa al fianco di Jinx.

Jinx, che tra tutti i personaggi del cast è colei che rappresenta al meglio League of Legends, è una criminale che agisce per impulso e che vive per seminare il caos senza pensare ad alcuna conseguenza. Jinx odia infatti la noia e vuole portare felicità rendendo pubblico il suo pandemonio personale. Non a sproposito il suo soprannome è infatti Jinx, la mina vagante.

In questo cosplay di Jinx da League of Legends possiamo intuire i suoi pensieri. Spaventata, nella testa di Jinx passano parole quali "mostro" o "bugiarda", a cui reagisce con fragorose risate. A realizzare questo cosplay introspettivo è Andrasta, la cui interpretazione è divenuta virale su Reddit.