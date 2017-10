League of Legends: fuori tutti i team occidentali, si va verso le semifinali

Nel corso di un intenso weekend si sono disputati gli ultimi quarti di finale del campionato del mondo diche hanno decretato, ancora una volta e senza possibilità d'appello, il dominio dei team asiatici nella competizione.

Pochi giorni fa, dopo lo scontro fratricida tra i due team coreani che ha decretato la prima semifinalista del torneo mondiale, abbiamo dato un rapido sguardo ai contendenti impegnati negli altri quarti di finale. Nel corso di una tre giorni ricchi di emozioni, i verdetti sono finalmente arrivati e sono stati impietosi per i team occidentali.

Venerdì i Misfits se la son dovuta giocare sino all'ultimo match contro i coreani del SK Telecom T1 dando vita a una battaglia all'ultimo respiro che ha visto prevalere il team asiatico con un punteggio finale di 3 a 2.

Nella giornata di sabato, invece, gli europei Fnatic si sono scontrati con i cinesi del team Royal Never Give Up, lasciando sul campo ogni residua speranza di vittoria e inchinandosi al cospetto di questi ultimi che passano – quasi – senza difficoltà lo scoglio dei quarti approdando al prossimo turno.

Domenica, infine, è andato in scena un altro grande spettacolo grazie a due team che non hanno mai mollato il colpo: Cloud9 e Team WE. Gli americani, però, alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca e cedere il pass per la semifinale ai ragazzi del Team WE i quali sono riusciti a spuntarla con un emozionante 3 a 2.

Il tabellone delle semifinali, quindi, può dirsi finalmente completo. I Samsung Galaxy si troveranno davanti i ragazzi cinesi del Team WE, mentre i Royal Never Give Up si scontreranno con i SK Telecom T1.

La competizione, insomma, è divenuta un "affare orientale" con due team della lega coreana e due della lega cinese pronti a battersi con tutte le loro forze per staccare il biglietto per la finale che si disputerà al Bejing National Stadium il prossimo quattro novembre.