League of Legends, il futuro dei maghi è ancora in discussione: cosa potrebbe cambiare?

In attesa di sapere maggiori dettagli relativamente al restyling di Lee Sin e Teemo, Riot Games ci svela qualche informazione preziosa riguardante lo stato dei maghi su League of Legends. Che destino ha questa classe di campioni nel MOBA più giocato al mondo? Cerchiamo di capirlo.

A parlarne più approfonditamente sono stati i designer Riot Truexy e Riot Phroxzon, i quali su Twitter hanno proposto una riflessione in merito ai cambiamenti apportati ai maghi nell'ultimo anno per illustrare il loro futuro. Del resto, la classe dei “Mage” è sempre stata oggetto di discussione, tra momenti in cui risultava troppo debole e altri in cui era troppo forte.

Entrambi i designer hanno dunque sottolineato come la selezione di item per i maghi è piuttosto limitata a causa del meta attuale, e che l’aumento della salute da essi garantito è sbilanciato rispetto al potere magico conferito al campione. In altri termini, anziché essere deboli ma potenti con il loro danno magico, i maghi ora come ora sono degli pseudo-tank: “I maghi devono recare danni per essere rilevanti, ma alla fine avranno bisogno sia di penetrazione magica, sia di oggetti difensivi per arrivare all’endgame”, spiega Truexy su Reddit.

L’idea per il futuro vede lo svolgimento di test ripetuti in PBE e nelle patch ufficiali: la prima novità arriverà nella Patch 13.4 prossima al lancio, che bufferà la Q e la W di Veigar per renderlo più godibile anche senza potenziare i danni. Non è stata invece fornita alcuna linea temporale concreta per ulteriori aggiornamenti che incidono sui vari maghi di LoL; è chiaro, comunque, come Riot voglia applicare modifiche su modifiche per trovare la soluzione definitiva.