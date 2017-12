League of Legends: G2 Esport vicini all'accordo per acquistare Jankos

potrebbe unirsi all'organizzazione spagnola già la prossima settimana nel caso in cui le differenze tra quanto offerto daie quanto richiesto daglifossero limate velocemente. I G2 non hanno voluto commentare la notizia.

Il contratto di Jankos è scaduto il 20 Novembre ma gli H2K sono forti di una clausola che da' loro la possibilità di rinnovare il contratto pareggiando un'eventuale altra offerta da altre squadre, secondo quanto riportato da fonti vicine al giocatore. I G2 secondo le le indiscrezioni avrebbero convinto gli H2K a non avvalersi della clausola offrendo una cifra il cui ammontare non è stato ancora rivelato. Anche gli H2K non hanno voluto rispondere alla richiesta di commenti.

Se questa notizia si rivelasse fondata, Jankos andrebbe ad aggiungersi alle fila dei G2 insieme ai neo acquisti Martin "Wunder" Hansen, prelevato dagli Splyce per coprire il vuoto lasciato da Expect nella toplane, e a Petter "Hjärnan" Freyschuss e Kim "Wadid" Bae-in, acquistati dal Team ROCCAT per sopperire alle partenze di Zven e Mithy che hanno lasciata sguarnita la botlane. Insieme a Perkz, unico membro rimasto dallo scorso anno, i 4 dovrebbero costituire il roster titolare dei G2 per il 2018.

L'organizzazione spagnola lo scorso 20 Novembre si era separata dalla maggior parte dei membri del team dello scorso per diverse ragioni. A Expect non è stato rinnovato il contratto probabilmente per la volontà del team di trovare un'opzione migliore, magari più pratica della lingua inglese, mentre il jungler Trick dopo aver espresso nostalgia di casa e il desiderio di tornare a competere in Corea si è unito ai bbq Olivers. Zven e Mithy diversamente da questi due sono stati acquisiti da un'altra organizzazione e il prossimo anno vestiranno i colori dei TSM.

Dal loro ingresso nella European League of Legends Championship Series nel Gennaio 2016 i G2 sono stati uno dei team di maggior successo nella storia del gioco, aggiudicandosi 4 titoli regionali con due diverse versioni del roster, di cui PerkZ è stato un membro fondamentale in entrambi i casi, ma deludendo spesso le aspettative dei fan per le performance mostrate in campo internazionale.