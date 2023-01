League of Legends, G2 sfiorano un doppio record in LEC contro Team Heretics

Se da un lato in Italia è cominciato il PG Nationals Spring Split 2023 di League of Legends, dall’altro in Europa da ormai due settimane l’LEC ha preso il via con il botto. Due giorni fa, in particolare, si è sfiorato un doppio record nel match tra G2 Esports e Team Heretics.

Dallo scontro tra ex compagni di squadra – ricordiamo infatti che Jankos, ex G2, ora è parte di TH – ne sono usciti vincitori il team arrivato secondo all’LEC Summer 2022 che, già in questi primi appuntamenti dell’LEC Winter 2023, hanno dimostrato le incredibili potenzialità dopo il cambio di Jungler e ADC.

La vittoria è arrivata però in un tempo quasi record assoluto per la competizione europea di League of Legends: lo scontro si è concluso in 18 minuti e 45 secondi, appena 14 secondi in più rispetto all’attuale record storico fissato proprio dai G2 Esports nel terzo game delle LEC Spring Playoffs Finals del 2019 contro Origen. A quattro anni di distanza, insomma, i G2 hanno quasi eguagliato il tempo precedente realizzando il secondo match più veloce nella storia dell’LEC.

Tuttavia, la squadra dell’indomabile Hans Sama e soci ha stabilito un altro record storico diventando il primo team LEC a far ballare l'Herald davanti al Nexus del nemico. Una piccola consolazione che definisce i G2 Esports ancora una volta come la squadra di riferimento del campionato europeo.

Parlando sempre di League of Legends, sapevate che Aphromoo si è ritirato dall’LCS?