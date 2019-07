League of Legends fa girare l'economia: introiti milionari per Rotterdam

Secondo i dati riportati da Riot Games e relativi ai due giorni dello Spring Split dello scorso aprile, il rebrand del campionato europeo di League of Legends basato ora su un modello in franchising ha generato circa 2.4 milioni di Euro di introito per l'economia locale di Rotterdam.

Uno degli eventi esport più importanti dell'anno competitivo di League of Legends, insomma, sembra aver dato un contributo più che discreto all'economia della città che l'ha ospitato.

Sembra, quindi, che il programma messo a punto dalla stessa Riot in collaborazione con Burson Cohn & Wolfe Sports, importante società che si occupa proprio di eventi sportivi, stia dando i suoi frutti. Questo programma si sostanzia nella candidatura (e successiva selezione) delle città che si propongono proprio per ospitare gli eventi dedicati al MOBA di Riot Games.

La seconda città della stagione 2019 sarà Atene (che potrà vantare Lion come main sponsor, oltre a Warner Music) mentre, le città ospitanti per la stagione 2020 non sono ancora state annunciate. Riot ha addirittura dovuto ampliare il programma per accettare le candidature con due anni di anticipo a causa della "forte domanda".

Le statistiche riportare da Riot Games derivano da sondaggi, biglietti verificati e i dati di vendita dei biglietti dell'evento del 13-14 aprile. Secondo quanto emerso, l'87,13% proveniva da fuori Rotterdam e, soprattutto, dall'estero: Cina, Corea del Sud e Perù.

Chi c'era al LEC Spring Split Finals, secondo le statistiche raccolte, ha speso in media € 53 al giorno a Rotterdam. Inoltre, Riot, in quell'occasione all'interno della venue ha allestito un polo tutto nuovo in cui i team hanno allestito i loro stand per incontrare i fan e promuovere il proprio brand a tutto tondo. Senza contare, infine, la presenza di grandi sponsor come Shell, Alienware, Logitech G, Footlocker, Kia Motors, GoDaddy e l'olandese no profit Sanquin.

Insomma l'esport non solo ha sempre più attrattiva ma ha anche tutte le carte in regola per far girare l'economia e lo si comincia finalmente a capire.