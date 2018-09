League of Legends: gli Outplayed vincono il primo, storico match agli EU Masters

Risale al 14 gennaio 2017 l’ultima vittoria di una squadra italiana nel circuito ufficiale europeo di LoL. Il Team Forge di Jiizuké, Beansu, Taikki, Gari e Mocha superava i Kinguin, prima di subire la sconfitta contro i Fnatic Academy.

Una data che, a distanza di un anno e mezzo, aggiorniamo grazie alla vittoria degli Outplayed nel primo match dell’European Masters Cup, la competizione organizzata da Riot Games in collaborazione con ESL, che raccoglie i campioni delle varie leghe nazionali.

Gli Outplayed si sono qualificati al torneo in virtù della vittoria del Summer Split del PG Nationals Predator di fine luglio. Quintetto confermato per gli OP con il toplaner svedese Andreas "Weizor" Svanholm e il botlaner polacco Robert "Bullet" Pruchniewski, accompagnati dal magico trio di italiani Lorenzo "Demon" Marzi, in giungla, Mattia "DrMatt" Fazzalaro, in corsia centrale, e Luca "Brizz" Brizzante, il support.

Autore dello splendido mix di talenti è il coach Mattia “Pencil” Guainazzi che vanta anche due riserve pronte a subentrare in caso di necessità: Samuele “Kooiji” Greguoldo e Pietro “Sid” Biffi, rispettivamente centrale e support.

Inseriti nel gruppo A con i cecoslovacchi eSuba, i polacchi Illuminar e gli svedesi Ninjas in Pyjamas, gli Outplayed hanno esordito lunedì 17 settembre in una partita complessa, a partire dalla fase di selezione dei campioni. Gli OP hanno preferito puntare su una strategia mirata a ottenere vantaggio nel medio-lungo periodo della partita, frutto di un’attenta analisi dello stile di gioco degli eSuba.

Bravi gli OP a non cedere troppo terreno agli avversari, concedendo il minimo necessario nell’attesa di raggiunto il momento più propizio per affrontarli a viso aperto. Lenti poi gli eSuba nelle rotazioni: un fattore che ha aiutato gli Outplayed a recuperarli e a scavalcarli nell’economia globale di gioco, permettendo loro di ottenere, nonostante un paio di sbavature, la prima vittoria dell’Italia all’EU Masters nell’arco di due edizioni.

Rimangono adesso NiP e Illuminar, due squadre toste da affrontare ma che rappresentano il termometro più affidabile per misurare la forza degli Outplayed e della scena italiana in Europa. I primi segnali che l’Italia ha guadagnato maggiore attenzione arrivano dai dati della diretta streaming: il match contro i cecoslovacchi è stato il più visto dell’intera giornata con oltre 40.000 spettatori totali, come confermato dal portale Esports Charts.

Sperando di ripetere l’exploit di lunedì, l’appuntamento è per le 22:00 di oggi contro i NiP. Il commento in italiano, come di consueto, è su PG Esports.

Per gli splendidi highlights del match, non possiamo far altro che rimandarvi alla pagina ufficiale degli OP. Seguiteli e fate il tifo per loro!