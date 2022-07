League of Legends: grandi novità per Misfits e BDS in LEC, occhio ai roster

Mentre oggi iniziano i playoff del PG Nationals Summer Split 2022, gli occhi degli analisti si focalizzano su due notizie interessanti riguardanti i roster della LEC: da una parte, i Misfits Gaming vedono un ritorno gradito nella Giungla, e dall’altra il Team BDS vedrà un altro cambio per le ultime giornate della Regular Season estiva.

In quest’ultimo caso, dopo dieci sconfitte e una vittoria il Team BDS intende cercare una soluzione alla crisi tecnica in atto rimescolando le carte in tavola, spostando di nuovo il support Erdote alla panchina per lasciare spazio a LIMIT, sostituito durante l’off-season. Agresivoo, che ha sostituito Adam prima dell’inizio del Summer Split 2022, resterà invece nella Top Lane. Sarà interessante vedere se questo ritorno nella Bot Lane porterà la squadra a nuove vittorie.

Al contempo, i Misfits Gaming alla sesta settimana di competizione della LEC sostituiranno il polacco Shlatan con Zanzarah, ex Astralis che ha giocato con il team Misfits Premiere in LFL per tenersi in attività. Di conseguenza, Shlatan passerà all’academy dei Misfits al posto del giovane russo per scoprire se quest’ultimo è in grado di sorprendere il pubblico – e l’organizzazione. Si tratta di una mossa senza dubbio rischiosa, date le sue prestazioni non propriamente convincenti in LFL, ma staremo a vedere.

Nel mentre, eccovi il programma completo di Worlds 2022.