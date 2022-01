League of Legends: Gwen in un cosplay da bambola abbagliante

Ranged e melee, ma anche divisioni tra tank, curatori e guerrieri. È il parco di personaggi disponibile in League of Legends, il famoso MOBA di Riot Games che dalla fine 2000 imperversa su moltissimi PC di tutto il mondo, raggiungendo numeri da urlo: sono decine di milioni i giocatori che hanno saggiato le forze dei Campioni della landa.

Tra questi, ai bordi di una terra impervia, c'è una combattente che in origine era una semplice bambola che però è riuscita a ottenere la vita. Capelli di un blu molto brillante raccolti in due trecce adornate con dei fiocchi, un vestito ricco di orli e delle forbici giganti di un azzurro spettrale come armi. Nei campi di battaglia di League of Legends imperversa ormai da tempo la forza di Gwen, la ricamatrice sacra.

Kanalyss ha deciso di ricreare tutto il fascino di questo personaggio tra l'umano e l'etereo che ha dato il tormento a tanti giocatori di League of Legends. Lo fa con questo cosplay di Gwen abbagliante dove è possibile notare una grandissima cura per i dettagli, qualcuno aggiunto con effetti grafici che danno un tocco in più.

Gwen è stato anche uno dei personaggi dell'acclamato Arcane, grazie al quale sono fioriti tanti cosplay su Jinx.