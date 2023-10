League of Legends, gli Heartsteel invadono LOL: nasce la nuova band virtuale di Riot

Nella giornata di oggi 16 ottobre, il mondo di League of Legends è stato scosso da una novità importante, che coinvolge in prima battuta gli eroi del titolo targato Riot Games ed il mondo della musica: nascono ufficialmente gli Heartsteel, la band virtuale composta dai campioni più amati dalla community videogiocatrice e per l'occasione rivistati.

Dopo l'arrivo di Briar, il nuovo campione della Landa di League of Legends facente parte delle ultime novità di agosto 2023, si ritorna a parlare del popolare progetto di Riot con il gruppo che debutterà prossimamente con Riot Games Music e alcuni grandi progetti del calibro di K/DA, pentakill, True Damage e non solo. A comporre gli Heartsteel troviamo quattro dei celebri campioni di LOL: Ezreal, Kayn, Aphelios, Yone, K'Sante e Sett. Tra compositori, voci, rapper e strumentisti, gli Heartsteel saranno pronti a far sussultare il mondo intero con la loro musica.

Ma siete pronti a scoprire ciò che di interessante ha da proporre la nuova band di League of Legends? Dal 23 ottobre 2023 alle ore 17:00 sarà possibile guardare il video musicale di "Paranoia" via YouTube o le principali piattaforme di streaming musicale. In occasione della nascita di questo gruppo virtuale, la responsabile globale della musica e degli eventi di Riot Game Entertainment Maria Egan ha dichiarato che "gli artisti virtuali di Riot sono stati protagonisti di alcuni dei momenti musicali più innovativi e di successo per i nostri giocatori", portando così al desiderio di dare vita ad una band tutta al maschile pronti a regalare dell'ottima musica agli utenti.

Dalla collaborazione con rinomati artisti quali BAEKHYUN, ØZI, Tobi Lou e Cal Scruby, nasce ufficialmente la band degli Heartsteel, pronta a fare il suo debutto in pompa magna nei prossimi giorni.