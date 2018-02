League of Legends: "Impact" spara a zero sui Cloud9, sua ex squadra

ha giocato con i Cloud9 per due anni. Ora che ha trovato una nuova casa nel Team Liquid, non si è fatto troppe remore a parlar male della sua ex squadra. "[i Cloud9]", ha dichiaratonel corso di un'intervista. "".

Il ragazzo non le ha mandate a dire, insomma. Impact, però, ha anche detto che i Cloud9 non possono in realtà essere "così stupidi”, perché giocano quasi sempre meglio quando si trovano sul palco che non quando si trovano a giocare in altri contesti. In effetti, il ragazzo ammette che la sua ex formazione sia comunque la più grande rivale dei Liquid quest'anno in fase di laning.

Dopo i “complimenti” alla sua (tanto amata) ex-squadra, però, Impact è tornato alla carica. Secondo il giocatore, l'unica ragione per cui i C9 hanno vinto tanto è perché le altre squadre della NA LCS non puniscono gli errori che commettono. "Anche se i Cloud9 giocano male, gli avversari non puniscono i loro errori", ha detto Impact.

"Nella NA LCS sono molti i casi in cui le squadre gestiscono male le loro corsie laterali e non sfruttano gli errori di altri giocatori". Non ha risparmiato commenti nemmeno sul suo sostituto, Eric "Licorice" Ritchie, dicendo che il debuttante è "molto aggressivo ma non pensa troppo alle conseguenze".

Nonostante le sue dure opinioni su Licorice e anche sul nuovo jungler Dennis "Svenskeren" Johnsen, crede che C9 continuerà a vincere grazie a Nicolaj Jensen, Zachary "Sneaky" Scuderi, e Andy "Smoothie" Ta, che crede siano ancora buoni giocatori.