League of Legends: un imperiale cosplay di Qiyana, l'assassina in aspetto True Damage

L'evento estivo Spirito Guerriero di League of Legends è infine giunto al termine, ma i giocatori del MOBA sviluppato da Riot Games non hanno di che temere, nelle prossime settimane arriveranno ulteriori update e novità atte a dare maggiore equilibrio al gameplay del titolo. Nel frattempo, Qiyana si muove silenziosa, ma letale.

Rilasciata solo di recente, la patch 13.16 di League of Legends porta alcune modifiche mirate, come nerf e buff a numerosi campioni e cambiamenti sul fronte di Arena. Inoltre, sono stato inseriti gli Aspetti della nuova linea Viaggio Immortale. Elemento principale, è l'introduzione di Briar in League of Legends.

A catturare l'attenzione della community di League of Legends è però una bella interpretazione condivisa dalla cosplayer Lara Lunardi. L'artista veste i panni di Qiyana, l'Imperatrice degli Elementi che guida Ixaocan. La Campionessa che gioca nel ruolo di assassina, in realtà, è cresciuta come la minore di dieci sorelle, e riteneva per questo di non poter mai succedere al trono della città-stato nascosta nella giungla di Ixtal. Grazie al suo talento di più grande elementalista nella storia del mondo, tuttavia, ella è l'inevitabile sovrana di Ixaocan.

In questo cosplay di Qiyana da League of Legends possiamo osservare l'assassina imperiale indossare l'aspetto esclusivo True Damage, che include un outfit contemporaneo. Qiyana veste un giubbetto bomber, abbinato a un top sportivo, leggins, occhiali da sole e accessori alla moda.