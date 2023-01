League of Legends: inizia PG Nationals Spring Split 2023, i primi risultati

In Italia i fan di League of Legends ora potranno assistere non a uno, ma a ben due tornei nazionali ricchi di sfide al cardiopalma: dopo l’avvio della Baolo Championship Series 2023 dedicata agli streamer, inizia il PG Nationals Spring Split 2023, il campionato italiano ufficiale che ha già visto le squadre iscritte lottare nella prima giornata.

Dopo la vittoria dei Macko per 3-1 sugli Outplayed dello scorso agosto, il campionato giunge alla sua edizione del 2023 che inizia con lo Split primaverile. Samsung Morning Stars e Atleta hanno lasciato la scena investendo in altri lidi: la prima ha venduto lo slot a Webidoo Gaming, mentre la seconda ha dovuto concedere il ripescaggio dei Dren Esports dal Proving Grounds per problemi economici. La promozione per merito arriva invece ai Dsyre Esport, una delle organizzazioni esport più promettenti d’Italia.

Lato player sorprende la presenza di molti giocatori turchi, trasferitisi dopo che il campionato turco TCL è stato retrocesso in seguito alla ristrutturazione della regione EMEA: in tutto si parla di ben 5 player, superati soltanto dall’Italia rappresentata da 8 giocatori. Seguono Danimarca, Grecia, Russia e Serbia.

Ma veniamo alle squadre partecipanti e alle partite della prima giornata, dove indicheremo in grassetto il team vincitore:

Anc Outplayed – Cyberground Gaming

– Cyberground Gaming DSYRE – DREN Esports

– DREN Esports Webidoo Gaming – GGEsports

Macko Esports – Axolotl Esports

Gli Outplayed hanno sorpreso con un comeback importante dopo 20 minuti sottotono, complice l’ottima performance di Dehaste, StenBosse e Stefan. Più combattuta è stata la partita tra DSYRE e DREN Esports, durata ben 53 minuti. GGEsports ha invece chiuso la pratica in maniera convincente in 32 minuti.

La grande sfida tra Macko Esports e Axolotl Esports ha stupito tutti, data la presenza di Kikis come jungler del secondo team: nonostante lo svantaggio lato kill, il gold è sempre stato di più nelle mani dei Macko, i quali hanno poi consolidato la loro posizione dopo i 20 minuti. L’esordio di Kikis in Italia è stato comunque convincente e, sicuramente, gli Axolotl saranno un osso duro per tutto lo Spring Split.