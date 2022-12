League of Legends: una Jinx folle in questo cosplay alla Arcane

I campioni di League of Legends, originariamente, non avevano una storia così intricata e complessa dietro. Scegliendone cinque, ogni squadra poteva lanciarsi sul campo di battaglia per adempiere ai vari ruoli nelle lane di competenza, senza badare troppo alla lore che poteva esserci dietro quelle figurine in 3D che usavano abilità a profusione.

Questa passione per la parte ludica è ancora alta, come confermato dalle visualizzazioni del trailer di League of Legends che, nel 2022, è ancora in cima alle classifiche. Qualcosa è cambiato però negli ultimi anni, in particolare con Arcane, la serie TV animata realizzata e disponibile su Netflix, che ha narrato meglio i trascorsi di alcuni personaggi giocabili.

Tra i campioni di League of Legends scelti c'è Jinx, che fa praticamente da protagonista. La folle assassina stavolta non si aggira più tra le lane ma in un contesto completamente nuovo che sicuramente in molti hanno voluto conoscere. Ovviamente non c'è ancora quella Jinx dallo sguardo molto folle che è possibile manipolare nel videogioco, ma un personaggio più giovane. Quella versione è utilizzabile anche in League of Legends grazie a una skin e ora, grazie agli sforzi di Caelena, è possibile vedere un cosplay di Jinx in chiave Arcane.

La skin modifica infatti il suo vestito originale, un semplice top viola e nero, sostituendolo con il top nero visto nella serie. Per il resto però c'è poco da cambiare, dato che il cannone di Jinx è sempre attivo e pronto a sparare mentre la protagonista ha uno sguardo folle e luminoso negli occhi. Per rimanere invece in tema festività, ecco un cosplay di Miss Fortune versione natalizia.