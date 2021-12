League of Legends: una Jinx straordinaria nel cosplay di Andrasta

League of Legends è stato a lungo sotto i riflettori. Il MOBA di casa Riot Games ha conquistato molti giocatori diventando un progetto record in visualizzazioni e incassi per diversi anni, profilandosi come uno degli esponenti videoludici più noti dello scorso decennio. Il suo fascino non è di certo svanito ultimamente, anzi.

La serie d'animazione Arcane: League of Legends è stata acclamata da più parti, sia in tanti settori di pubblico che dalla critica. Grazie a questo progetto pubblicato su Netflix da appena qualche settimana, alcuni dei personaggi - o meglio, dei futuri campioni che parteciperanno alle arene del MOBA - sono stati molto approfonditi con scorci di storia che a fatica possono essere raccontati e compresi durante gli scontri nelle lande.

A brillare ci sono state Vi e Jinx, le due vere protagoniste del progetto Arcane: League of Legends. La cosplayer Andrasta, che tanti personaggi ha portato in passato, ha proposto ai fan tante foto con il cosplay di Jinx da Arcane. La ragazza dai capelli blu è stata riprodotta perfettamente dal vestito ai tatuaggi.

Anche Vi ha ricevuto la sua dose di cosplay e, insieme proprio a Jinx, è una delle più amate e proposte su Instagram e sui vari social nell'ultimo periodo.