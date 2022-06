League of Legends: Jinx contro V in questo cosplay eccezionale

League of Legends è ben impresso nella mente dei videogiocatori. Il MOBA di casa Riot Games è da oltre dieci anni che si trova sulla cresta dell'onda, attirando decine di milioni di giocatori provenienti da ogni parte del mondo. In ogni lane c'è un Campione desideroso di ottenere la vittoria, distruggendo torri, nemici e nuclei.

C'è stato però un altro progetto che ha coinvolto League of Legends nel corso dell'ultimo anno, uno che ha messo il mondo di Riot Games, sicuramente molto incentrato sul gioco e poco sulla trama, in collaborazione con Netflix. La recensione di Arcane conferma la bontà della produzione animata del noto servizio di streaming, che ha deciso di mettere in primo piano le figure di Jinx e V.

In questo modo, League of Legends è diventato un prodotto godibile anche al di fuori del PC, con molte persone che hanno potuto conoscere questi e altri campioni ma al di fuori dei campi di battaglia del MOBA. La cosplayer Grusha ha unito gli sforzi con Miakanayuri per portare al pubblico questo ottimo doppio cosplay di Jinx e V, che si affrontano e si puntano le armi a vicenda.

Per quanto riguarda il videogioco di Riot, invece, c'è stato il debutto di Nilah in League of Legends, inserita con l'ultima patch.