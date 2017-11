League of Legends: Kog'Maw si unisce alla serie Hextech

, insieme alle skine a al nuovo campione, ha rilasciato sul PBE una nuova skin per, rivelando così quale sarà prossimo personaggio che andrà a unirsi alla linea

Hextech Kog'Maw sarà la settima skin della serie. L'ultima, in ordine di tempo, era stata Hextech Annie. Al momento l'unico modo per ottenere Hextech Annie è trovare 10 delle rare Gemstone nei loot box e combinarle.

Inoltre, Hextech Kog'Maw non è l'unica skin attesa per questa patch. Riot Games ha infatti suggerito sui propri social il prossimo arrivo di skin a tema natalizio per Jinx, Draven e Poppy, le quali andrebbero, quindi, ad unirsi al già ben fornito catalogo di skin a tema festivo per i campioni.

I nuovi contenuti, almeno in teoria, dovrebbero giungere sui server ufficiali in corrispondenza della patch 7.24, durante il mese di Dicembre.