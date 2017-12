League of Legends: KSV acquisisce i campioni mondiali Samsung Galaxy

, la società proprietaria del teamdella Overwatch League, ha acquistato il roster campione del mondo di League of Legends precedentemente di proprietà dei

Lee "CuVee" Seong-jin, Kang "Ambition" Chan-yong, Kang "Haru" Min-seung, Lee "Crown" Min-ho, Park "Ruler" Jae-hyuk and Jo "CoreJJ" Yong-in giocheranno per un team di proprietà di KSV dal nome ancora sconosciuto il prossimo anno. Questa acquisizione segna l'entrata della società, che ora è proprietaria di 4 team di esport coreani, nella scena di League of Legends.

"League of Legends è uno degli esport più importanti e noi di KSV stavamo cercando da tempo l'opportunità giusta per entrare in questo esport così diffuso in tutto il mondo" ha detto il CEO di KSV Kevin Chou in una conferenza stampa. "Fin dall'inizio abbiamo cercato una squadra da acquistare la cui filosofia si allineasse con la visione e gli obiettivi a lungo termine di KSV. Oltre alla loro impressionante conquista del titolo di campioni del mondo, ammiravamo molto il focus che i Samsung Galaxy mettevano nel gioco di squadra e sentivamo che fosse un elemento che si integrasse benissimo nella cultura della nostra società e dei nostri altri team".

KSV aveva intenzione di acquisire un team di League of Legends sin da quando la compagnia è stata fondata ad inizio anno e prima dei Mondiali ha condotto dei negoziati con diverse squadre Coreane, giungendo alla fine ad un accordo con i Samsung Galaxy recentemente nonostante diversi rumour sembrassero indicare un imminente acquisto dei Longzhu. Secondo quando dichiarato dal COO di KSV Kent Wakeford, l'organizzazione non è mai stata particolarmente interessata ad espandersi nella scena nord americana come invece alcune voci avevano suggerito.

"La Corea è sempre stata la nostra prima scelta" ha dichiarato Wakeford a theScore esport "Vogliamo costruire il miglior team possibile in Corea. Non vogliamo solamente migliorare i giocatori per quanto riguarda le loro qualità individuali ma anche nel presentarli al resto del mondo".

Come parte del loro impegno per rendere più conosciuti i loro giocatori a livello globale, KSV sta aprendo un ufficio a Shangai con l'obiettivo di creare contenuti per il mercato cinese, sviluppare partnership con le organizzazioni cinesi e portare i propri giocatori a eventi e tornei in Cina.

"L'esport è un fenomeno global e abbiamo intenzione di aprire uffici in tutto il mondo per poter connettere i nostri fan ai nostri giocatori" ha continuato Wakeford "Gli esport sono veramente uno sport globale e crediamo di poter connettere i nostri fan coi nostri giocatori ovunque essi siano".

Il nuovo roster dei KSV ha vinto il Mondiale di League of Legends con un'inaspettata vittoria per 3 a 0 contro i tre volte campioni del mondo SK Telecom T1 dopo aver battuto in semifinale i favoriti del torneo Longzhu Gaming.

L'organizzazione è anche proprietaria del team della Overwatch League Seoul Dynasty, del team campione del mondo di Heroes of The Storm KSV Black e di una squadra di Playersunknown's Battleground che è classificato al primo posto sul server Coreano/Giapponese.