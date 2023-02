League of Legends: la lama sinistra di Katarina in un cosplay dall'italiana Lilacdea

La nuova stagione di eSports è cominciata anche per League of Legends che inaugurato il PG Nationals Spring Split 2023. In attesa di scoprire i verdetti della competizione, la cosplayer italiana Lilacdea ci sorprende con una meravigliosa interpretazione di una delle protagoniste del MOBA di Riot Games.

Tra i personaggi presenti nel cast all'uscita di League of Legends nel 2009 c'era anche Katarina. Pensate dunque che l'assassina originaria della Regione Noxus è presente nel titolo da ben quattordici, lunghi anni. Mentre su League of Legends arriva la patch 13.1b, scopriamo la lore di questo personaggio.

Katarina è un'assassina noxiana, veloce e letale. È la figlia primogenita del leggendario generale Du Couteau, ma non è famosa solo per la sua parentela. L'ambizione di Katarina l'ha spinta ad assassinare bersagli sempre più protetti e a prescindere dalla missione ha sempre compiuto il suo dovere in un tripudio di lame.

In occasione di Rimini Comix l'artista nostrana si è esibita in uno spettacolare cosplay di Katarina da League of Legends. Vediamo dunque la campionessa dai capelli rossi nel suo outfit originale, composto da un pantalone lungo e un reggipetto scuri, mentre si destreggia con le sue pericolose e affilate lame sinistre. Alle sue spalle, uno spettacolare scenario sul tramonto del mare di Rimini.