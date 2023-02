League of Legends, LCK verrà trasmessa di nuovo anche in italiano

In attesa della ripresa del PG Nationals Spring Split 2023, arrivano ottime notizie per i fan italiani di League of Legends: dopo il forfeit da parte di PG Esports, il campionato coreano LCK verrà nuovamente trasmesso in italiano sul canale ufficiale Riot del Belpaese con il supporto di caster professionisti e content creator.

Questa fresca novità arriva direttamente da Riot Games, il cui supervisor e brand manager Carlo Barone ha dichiarato: “Dopo aver visto la reazione della nostra community alla mancanza di un broadcaster ufficiale italiano della LCK, ci siamo interrogati sulla maniera per proporre questo contenuto tanto apprezzato, in mancanza di un partner, senza che fosse necessario ricorrere a trasmissioni in altre lingue”.

La competizione asiatica di riferimento (assieme alla LPL trasmessa in costream da KenRhen e Terenas) torna quindi nel Belpaese a qualche settimana dall’inizio, grazie a un accordo di Riot con nuovi volti e membri della “vecchia guardia”. A contribuire al progetto ci saranno dunque KenRhen, Zenzi e anche Fragola, giocatore e content creator che si è mostrato abile nel tavolo dei caster durante la finale della Baolo Championship Series.

Altre nuove figure potranno quindi partecipare alla trasmissione in Italia, dando vita anche a collaborazioni una tantum focalizzate sul garantire intrattenimento non stop alla community: “La risposta che abbiamo trovato è stata quella di chiedere aiuto alla community stessa utilizzando il canale Riot come aggregatore ma consentendo al tempo stesso a tutti di ricavarne la giusta visibilità, con un esperimento che, ci auguriamo, posso venir apprezzato tanto per il contenuto, quanto per la volontà e lo sforzo collaborativo per renderlo possibile”, ha aggiunto Barone.