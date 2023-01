League of Legends: LEC Finals 2023 si terranno a Montpellier

La nuova stagione competitiva di League of Legends è ufficialmente iniziata in tutto il mondo, dopo l’avvio della LEC di ieri 21 gennaio 2023. Riot Esports sta ancora illustrando il funzionamento del campionato per quest’anno: prima ha spiegato come ci si qualifica a MSI e Worlds; ora, invece, ha ufficializzato dove si terranno le LEC Finals 2023.

Con il cambio di formato e il passaggio all’area EMEA per la massima competizione europea di League of Legends, Riot ha concluso che è meglio ridurre il numero di appuntamenti annuali in arena a uno solo, in occasione del gran finale di stagione di fine anno. Secondo un recente comunicato stampa, dunque, questo evento si terrà presso la Sud de France Arena di Montpellier, nella regione francese dell'Occitania.

Questo impianto sportivo al coperto è stato già utilizzato per numerosi concerti, qualificazioni olimpiche e fase a gironi del FIBA EuroBasket 2015, ed è in grado di ospitare tra 10.000 e 14.000 spetattori. La scelta di questa arena, e di questa città, è stata influenzata dalla rapida crescita della comunità francese nella scena europea di League of Legends. Altro fattore importante è la volontà del governo transalpino di spingere sul settore, come dimostrano il piano dell’ecosistema esport nazionale e, oltretutto, l’organizzazione del BLAST Major di CS:GO a Parigi.

Carole Delga, Presidente della Regione Occitania, e Michael Delafosse, Sindaco di Montpellier e Presidente di Montpellier Méditerranée Métropole, in un comunicato congiunto hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare le finali della stagione LEC 2023 nella regione dell'Occitania e a Montpellier Méditerranée Métropole. Il monumentale evento riunisce giovani provenienti da tutta l'area EMEA e ospitare le finali mette in mostra il nostro impegno nei confronti dei giocatori nel settore dei videogiochi. Questo evento contribuirà all'influenza del nostro ecosistema di videogiochi e della sua comunità, tra le più importanti in Francia e nella regione”.

Alberto Guerrero, Head of EMEA Esports per Riot Games, ha aggiunto: “Con una base di fan di LoL Esports così numerosa e vivace in Francia, siamo lieti di riportare il nostro roadshow nel paese per il primo dal 2017, ospitando il nostro evento clou a Montpellier, nella regione dell'Occitania. La città e la regione sono state estremamente impressionanti durante tutto il processo di valutazione della città ospitante e la loro passione e impegno per far crescere le industrie dei giochi e degli eSport è stata molto evidente”.