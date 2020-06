League of Legends: al via LEC e LCS, ecco tutti gli appuntamenti dell'esordio!

La stagione competitiva di League of Legends sta finalmente per ricominciare: LEC e LCS iniziano nello stesso fine settimana per un Summer Split che si preannuncia strepitosa.

G2 Esports e Cloud9 dovranno difendere il titolo nelle rispettive regioni e conquistare un posto ai prossimi Worlds di League of Legends che, fino a prova contraria, non sono stati ancora sospesi o cancellati.

Come sempre, le partite LEC e LCS saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch ufficiale di Riot Games.

Formato LEC e programma della prima giornata

Il Summer Split del Vecchio Continente mantiene lo stesso formato dello Spring Split. La grande novità in arrivo nel Summer Split europeo di quest'anno è la decisione di assegnare un seed in più ai Worlds; quindi le prime quattro squadre dei playoff si qualificheranno per il mondiale cinese. Come sempre, i G2 campioni in carica rimangono i favoriti e dovranno vedersela con squadroni come Fnatic, MAD Lions, Origen.

A partire da oggi, venerdì 12 giugno, ogni appassionato potrà godere delle seguenti partite:

G2 Esports vs MAD Lions 18:00,

Vitality vs Shalke 04 19:00,

Origen vs SK Gaming 20:00,

Rogue vs Excel 21:00,

Misfits vs Fnatic 22:00.

LCS e programma della prima giornata

Mentre la LEC ha ora quattro spot per i Worlds, il campionato statunitense ne mantiene ancora tre, quindi le squadre saranno probabilmente molto più agguerrite. Sarà comunque abbastanza proibitivo per noi seguire il campionato nordamericano, visti gli orari delle prime partite della stagione.

100 Thieves vs Evil Geniuses 03:00 (ora italiana di sabato).

FlyQuest vs Cloud9 04:00.

Il sabato e la domenica le partite verranno giocate invece a orari un po' più permissivi, dalle 22 in poi.