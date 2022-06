League of Legends, LEC Summer Split 2022 torna ad accogliere il pubblico dal vivo!

Mentre ai giocatori arriva la Patch 12.11 di League of Legends, nella scena esport si gioisce per il ritorno della massima competizione estiva europea, l’LEC Summer Split 2022. In tale contesto, peraltro, è stato ufficializzato il ritorno del pubblico dal vivo al 100% della capacità totale.

L’annuncio è giunto direttamente dallo staff di LoL Esports con un post sul portale ufficiale della divisione Riot Games. A partire dal 17 giugno, data in cui comincerà lo split estivo dell’LEC con una prima giornata scoppiettante ed esattamente tre giorni di competizioni, lo studio dove vengono registrate le partite in diretta riaprirà le porte al pubblico dal vivo con l’unico vincolo della mascherina.

Riprendiamo il comunicato integrale: “Preparati a perderti nell'eccitazione mentre riapriamo le porte del nostro studio a Berlino affinché i fan del League of Legends European Championship (LEC) possano guardare le partite dal vivo di persona per l'intera stagione. Dopo una così lunga attesa, accogliervi nuovamente per supportare le nostre squadre durante le finali dello spring split è stato un momento molto speciale e non vediamo l'ora di invitarvi tutti a tornare con un appuntamento fisso delle nostre trasmissioni settimanali ancora una volta. E sì, tutte e cinque le partite di ogni giornata di gioco verranno giocate dal vivo sul palco, quindi ci sarà tutto il tempo per immergersi nell'incredibile atmosfera e tanto divertimento in cui affondare i denti”.

Se siete interessati, sappiate che da oggi, venerdì 10 giugno, potrete acquistare i biglietti a 12 Euro l’uno per un massimo di quattro biglietti alla volta.

Nel mentre, in Italia è iniziato il PG Nationals Summer Split 2022.