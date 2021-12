League of Legends, LEC svela dati 2021: i campioni più usati dai pro e numeri streaming

Mentre si compone lentamente lo scenario competitivo di League of Legends 2021 con il reveal dei roster per LEC come Team BDS, proprio gli organizzatori della competizione, assieme a Riot Games, svelano i numeri di LEC per il 2021: dai campioni più utilizzati alle impressionanti ore di esport guardate in streaming.

L’immagine visibile in calce alla notizia spiega chiaramente tutte le statistiche dell’anno ormai in fase di conclusione: se nel 2020 si è parlato di quasi 73 milioni di ore di competizione guardate online, nel 2021 si è saltati a quasi 77,5 milioni di ore: il picco di spettatori è stato registrato, per lo Sprint Split 2021, durante la finale tra i giovani team MAD Lions e Rogue, i quali hanno rubato il posto al “superteam” dei G2 e agli storici Fnatic. Durante lo Summer Split 2021, invece, la partita più vista è stata proprio G2 contro Fnatic, in una storica battaglia ai play-off con ben 846.491 spettatori.

I campioni più usati? Viego conta di ben 44 pick e un win rate del 54,5% nella Giungla, mentre nella Toplane svetta Renekton con 33 pick e un win rate del 60,6%. Nella Midlane troviamo Orianna, mentre il duo Bot è composto da Tristana e Leona. Il champ più bannato è invece Thresh, uno dei support più temuti sulla Landa firmata LEC a causa delle ottime prestazioni di Hylissang (Support dei Fnatic) e anche Trymbi, ventunenne assoluto protagonista con i Rogue.

I dati poi analizzano anche i campioni meno utilizzati durante i due Split 2021 nella massima competizione del Vecchio Continente, ovvero Zac, Graves e Riven. Altri dati importanti riguardano lo stato di forma dei vari giocatori, con Rekkles che ha sorpreso nello Sprint Split con un KDA in doppia cifra, mentre il suo sostituto nei Fnatic Upset si è affermato come il miglior ADC dello Summer Split 2021. Grande sorpresa, infine, il giovane Adam con ben 28 solo kill nella sua amata Toplane: il sostituto di Bwipo, collocatosi nella Giungla per i Fnatic, ha garantito spettacolo fino all’ultimo match e ora si appresta a fare altrettanto per il suo nuovo team, ovvero l’organizzazione elvetica Team BDS.

In Cina è invece tornato Uzi, celebre ADC ritiratosi nel 2020 e aggiuntosi nuovamente a sorpresa alla lista degli ADC attivi nella stagione 2022.