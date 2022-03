League of Legends: LEC svela All-Pro Team dello Spring Split, occhio al Midlaner!

Lo Spring Split 2022 di League of Legends in Europa si è ormai concluso e ora ci prepariamo ad assistere allo spettacolo dei Play-off, nei quali ci aspettiamo di vederne delle belle. Nel mentre, però, LEC ha svelato l’All-Pro Team votato da una giuria di esperti esterni, con una piccola “sorpresa” nella Midlane.

Il primo team che ha ottenuto il numero più alto di voti c’è un grande assente: G2 Esports. Difatti, nessun giocatore della squadra spagnola è stato votato nella Top 5 dei professionisti europei, dove invece figurano il duo Top-Jungle composto da Odoamne e Malrang, entrambi dei Rogue primi classificati, assieme al Midlaner Vetheo, diciannovenne francese che ha guidato i Misfits Gaming al terzo posto, e al duo Fnatic composto da Upset e Hylissang nella Bot.

Il dominio assoluto di Rogue e Fnatic si conferma anche nel secondo team, composto nella Botlane da Comp e Trymbi dei Rogue, Humanoid nella Midlane a rappresentare la compagine dell’organizzazione londinese, e tra Top e Jungle il duo dei G2 Esports composto da BrokenBlade e Jankos. Grandi assenti sono, quindi, storici giocatori come Perkz e Caps.

Il titolo di MVP della LEC per lo Spring Split 2022 potrebbe finire nelle mani di Vetheo o di Hylissang, entrambi protagonisti assoluti di questa stagione regolare primaverile. Il favorito sembrerebbe Vetheo, in quanto vincitore di 10 MVP nelle singole partite contro i 7 di Hylissang, ma il Support bulgaro ha ottenuto 51 voti su 53 per la candidatura al posto nell’All-Pro Team. Insomma, sarà una “finale” molto combattuta!

Nel frattempo, i T1 hanno fatto la storia con lo Spring Split concluso sul 18-0.