League of Legends, Lee Sin e Teemo saranno i prossimi campioni a ricevere un restyling

Gli aggiornamenti estetici di Ahri e Caitlyn arrivati su League of Legends tra 2022 e inizio 2023 hanno riscosso molto successo tra i fan. Per questa ragione, Riot Games ha confermato che altri due campioni iconici riceveranno un restyling quest’anno grazie agli update di arte e sostenibilità.

Oltre a nuovi campioni come l’enchanter Milio ora presente in PBE, dall’aspetto davvero tenero, ci saranno ASU in arrivo per il monaco cieco Lee Sin e per lo scout veloce Teemo. A confermarlo sono stati Riot Brightmoon e Meddler in un video pubblicato giusto ieri su Twitter, YouTube e sui canali ufficiali di Riot Games. Ciò che stupisce maggiormente è che questi ASU verranno rilasciati nella stessa patch, per la gioia dei Teemo e Lee Sin main.

Un enorme cambiamento che consegue dalla necessità di rilasciare queste due ASU è che il programma di rilascio dei campioni sarà rallentato, dal momento che è stato necessario ricollocare parte del personale dalla creazione di nuovi personaggi allo sviluppo di update e nuove modalità di gioco, compresa la tanto attesa modalità a otto giocatori.

Ciò significa, molto probabilmente, che tra 2023 e 2024 i giocatori di League of Legends assisteranno al lancio di meno campioni. A beneficiarne saranno le “vecchie glorie”, i campioni più anziani che necessitano di un intervento per restare al passo con i tempi. Non è chiaro quando vedremo il debutto di questi ASU sulla Landa degli Evocatori.

Nel frattempo, potete leggere le modifiche applicate con la Patch 13.4.