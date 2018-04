League of Legends Lega Prima Romics: tutto pronto per le finali del 7 e 8 aprile

Sarà la città Eterna di Roma a ospitare le finali del campionato italiano di. Anche per quest’anno GEC - Giochi Elettronici Competitivi, organizzatore della competizione, porterà le finali dial Romics, la rassegna internazionale sul fumetto, l'animazione, i videogames, il cinema e l'intrattenimento.

All’interno della splendida Nuova Fiera di Roma le quattro migliori squadre italiane si sfideranno il 7 e 8 aprile per vincere il trofeo. Il Team Forge​, classificatosi primo al termine della stagione regolare con 34 punti, immediatamente seguiti dagli Outplayed WAR​ con 31. A queste due squadre, classificatesi in via diretta per le fasi finali del Romics, si sono aggiunte gli iDomina eSports​, vittoriosi sul Team EasyFix co-HOP​, e gli Inferno eSports​, alla loro prima esperienza in Lega Prima e già tra le migliori quattro grazie alla vittoria nei playoff sul Team Qlash​.

Nelle semifinali le quattro squadre si combineranno in modo che quella posizionata più in alto affronti quella più in basso. È così che alle 11:00 di sabato 7 aprile 2018 il Team Forge scenderà sulla Landa degli Evocatori contro gli Inferno eSports. A seguire, invece, gli Outplayed WAR dovranno giocare contro gli iDomina eSports per ottenere un posto in finale. L’atto conclusivo sarà disputato domenica 8 aprile con inizio alle ore 14:00. In palio € 11.000​ di montepremi!

Tutte le partite saranno in streaming su GEC TV​ con la diretta che inizierà alle 10:30 di sabato e alle 13:30 di domenica. Durante la diretta sarà anche assegnato il titolo di MVP, ovvero il miglior giocatore della Stagione 3 di Lega Prima. Per chi assisterà dal vivo alla competizione l’appuntamento è al Padiglione N. 6.

A supportare e a raccontare l’evento ci saranno i Media Partner Corriere dello Sport, TuttoSport, ESPORTERS​ e Powned.it.​ Come Tech Partner, invece, sarà ASUS Republic of Gamers​ a permettere lo svolgimento della competizione sul profilo hardware. Sarà infine XPCOIN lo sponsor dell’evento.

Non solo Lega Prima: nella zona eSport&Gaming con PC e console, già il 5 e il 6 aprile, sarà possibile seguire e partecipare a numerose attività e tornei organizzati dall’associazione Dark Zone​ in collaborazione con Dragons Power Gaming.​

Domenica sul palco sarà presente anche eSport Academy​ con un evento imperdibile che coinvolgerà quattro squadre di club del campionato di calcio di Serie A e Serie B con i loro rappresentanti campioni di FIFA: l’UC Sampdoria con Mattia"Lonewolf92"Guarracino​, il Cagliari Calcio con Girolamo"Goldenyboy"Giordano​, l’Empoli FC con Matteo "RiberaRibell" Ribera​ e l’AC Perugia con Elia"Ruggio"Rugini​. Un quadrangolare con un montepremi da € 1.000​.

Ne approfittiamo inoltre per riportare i risultati dei due Tornei di Promozione del circuito competitivo. Per la prossima stagione di Lega Prima i Racoon​ sono riusciti a conservare il proprio posto dopo aver chiuso la stagione come settimi. Insieme a loro ci sarà il CLAN Gaming​, team esordiente nella massima serie. Retrocedono invece gli ESC Gaming, mentre i Powned dovranno trascorrere un’altra stagione in Lega Seconda. Lega Seconda in cui non ritroveremo né gli Aretusa Gaming né gli APH Gaming, retrocessi, ma al posto loro salgono Lion’s Den​ e Islanders​. La prossima stagione, sia in Lega Prima che in Lega Seconda, subirà diversi cambiamenti che annunceremo presto.

Adesso però il focus è tutto sulle finali di Lega Prima: riusciranno i Forge a conquistare Lega Prima per al terza volta consecutiva? O una tra Inferno, iDomina e Outplayed sarà in grado di interromperne il dominio? Appuntamento a Roma il 7 e 8 aprile per scoprirlo.