League of Legends, Legends of Runeterra e TFT: tornano le K/DA con eventi e bonus a tema

Dopo l'anticipazione sul ritorno delle K/DA, la frizzante band pop calca nuovamente il palco virtuale di League of Legends, Legends of Runeterra e Teamfight Tactics per portare in dote tanti eventi e bonus a tema per gli appassionati di LoL e delle ultime produzioni MOBA targate Riot Games.

La data scelta per il ritorno ufficiale delle K/DA è il 29 ottobre. L'evento sarà accompagnato dal lancio di tantissime attività ed elementi di gioco esclusivi dedicati ad ALL OUT, il nuovo album delle K/DA.

Come ben sapranno gli appassionati, le K/DA sono una band pop fondata da Riot Games in cui militano versioni a tema di alcuni campioni di League of Legends. Nate ispirandosi al K-pop, le K/DA si sono evolute fino ad abbracciare delle sonorità pop più internazionali che le hanno consentito di maturare un'identità musicale che rappresenta ciascuna delle componenti del gruppo, ossiaAhri, Evelynn, Akali e Kai'Sa.

Le K/DA in League of Legends

Il nuovo campione in arrivo nella Landa, Seraphine, debutterà sul PBE il 13 ottobre insieme a un aspetto supremo che rappresenterà il suo personaggio sui social media, Seraphine K/DA ALL OUT. Come parte dell'evento Mondiali 2020 su League of Legends, anche le altre pop star internazionali che compongono le K/DA riceveranno nuovi aspetti nel 2020 basati sui loro cangianti abiti promozionali, ossiaAhri K/DA ALL OUT, Akali K/DA ALL OUT, Evelynn K/DA ALL OUT e Kai'Sa K/DA ALL OUT. Fino al 24 novembre, Kai'Sa K/DA ALL OUT (edizione prestigio) potrà essere sbloccata al prezzo di 2000 gettoni Mondiali. Seraphine, il suo aspetto K/DA ALL OUT e i nuovi aspetti K/DA ALL OUT saranno disponibili a partire dal 29 ottobre alle ore 21:00 italiane.

Le K/DA su Legends of Runeterra

I festeggiamenti sono in corso in Legends of Runeterra con l'evento K/DA ALL OUT: a partire dal 28 ottobre, gli utenti che accederanno al gioco riceveranno il Pass evento K/DA ALL OUT gratuitamente e un set completo di carte incantesimo epiche ispirate a Seraphine, Ahri, Evelynn, Akali e Kai'Sa nelle loro versioni K/DA ALL OUT.

Le K/DA su Teamfight Tactics

A partire dal 12 novembre, i giocatori di Teamfight Tactics potranno acquistare nuove versioni delle Mini Leggende per Cavalierpiumato, Codantica, Polpo Celeste, Cornofurioso e Lumicorno, scegliendo tra due varianti ispirate alle K/DA originali e ai loro nuovi aspetti ALL OUT. Sempre a partire da tale data, le uova di Mini Leggende K/DA costeranno 490 RP ciascuna e ogni variante potrà essere acquistata per 925 RP.