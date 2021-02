League of Legends e LoL Wild Rift accolgono l'evento Belva Lunare 2021

"Onorare il passato per proteggere il futuro": è questo l'incipit del filmato di Belva Lunare 2021 con cui i ragazzi di Riot Games delineano il quadro completo delle novità e delle sorprese in arrivo durante il prossimo evento di League of Legends e LoL Wild Rift.

Ai festeggiamenti per il prossimo anno lunare, infatti, non parteciperanno soltanto gli esploratori delle lande digitali dei celebri MOBA di Riot ma anche una nuova, pericolosa Belva Leggendaria da dover affrontare interpretando gli eroi dell'universo fantasy di League of Legends.

A partire dal 4 febbraio 2021, nella dimensione multiplayer di Riot compariranno i nuovi aspetti esclusivi da Belva Lunare per Aphelios, Viego, Darius, Jarvan IV, Annie, Alistar e Fiora. Durante l'evento sarà inoltre possibile cimentarsi nelle sfide Fuoco Ultra Rapido senza costi di abilità e con cariche ridotte, assistendo al contempo all'arrivo di nuovi bordi, premi, emote e icone nel Pass.

Le celebrazioni per l'evento Belva Lunare 2021 coinvolgeranno anche l'utenza di League of Legends Wild Rift. Nel corso dei festeggiamenti, sarà possibile caricare le reliquie degli eventi passati per domare la Belva: la scelta della reliquia potrà avvenire dal quartiere generale della squadra. Il completamento delle missioni caricherà le reliquie dell'energia necessaria per ottenere delle icone esclusive.

Ad accompagnare l'evento ci saranno anche le ricche modifiche previste con la patch 2.1, come le nuove funzionalità Replay e Spettatore, i Campioni inediti Xayah e Rakan insieme a tante modifiche al bilanciamento complessivo dell'esperienza da vivere scaricando gratis il gioco su App Store e Google Play Store per sistemi iOS e Android.