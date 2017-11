League of Legends: i Longzhu Gaming verranno acquisiti da KSV?

La famosa squadra sudcoreana dipotrebbe dare il benvenuto a un nuovo proprietario, secondo un'indiscrezione pubblicata dal sito KukiNews.

KSV eSports, un'organizzazione fondata quest'anno con il supporto dell'investitore coreano che possiede un'azienda con base nella Silicon Valley, potrebbe cercare di acquisire la famosa squadra sudcoreana. KSV si è recentemente assicurato uno slot per la propria squadra nella Overwatch League, reclutando i Lunatic-Hai e rinominando il team Seoul Dynasty.

La pre stagione del campionato di Overwatch inizierà il prossimo 6 dicembre. La prima stagione si terrà interamente a Los Angeles, dando così il tempo alle organizzazioni di lavorare per approntare le necessarie infrastrutture ed esser così in grado di sostenere le successive edizioni del campionato.

Ad ogni modo, i Longzhu Gaming hanno recentemente vinto il titolo LCK Summer da outsider, sconfiggendo i campioni mondiali in carica SK Telecom T1. Nel corso dei campionati del mondo di League of Legends (la cui finale si terrà a Pechino sabato prossimo) i Longzhu, dopo aver concluso la fase a gironi come primi del loro gruppo, si sono dovuti arrendere nei quarti di finale, dopo la pesante sconfitta per 3-0 patita contro i Samsung Galaxy.

Il vice presidente dell'organizzazione, Philip Hyun, ha rifiutato di commentare queste voci, anche se un fondo di verità pare esserci.

Se KSV acquisisse il controllo di Longzhu Gaming, l'organizzazione potrà godere di uno dei migliori roster sudcoreani di sempre e, con ulteriori investimenti, potranno rivaleggiare tanto a livello nazionale che internazionale con i fortissimi SK Telecom T1 i quali al momento sono ancora in lizza per il titolo dei campionati del mondo.