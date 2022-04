League of Legends, niente da fare per i Macko Esports: eliminati da EU Masters

L’avventura dei Macko Esports agli EU Masters, iniziata il 4 aprile con una vittoria e due sconfitte, si è conclusa ieri, 5 aprile 2022, con lo stesso risultato della prima giornata di Play-In che, purtroppo, ha portato alla loro esclusione definitiva dagli European Masters 2022 di League of Legends.

La compagine del Belpaese non è riuscita ad avere la meglio sui tosti avversari Entropiq e Barça eSports: nel primo match contro gli Entropiq i Macko non sono riusciti a contenere Zeri nella Botlane, concedendole troppo spazio nonostante una interessante prova nelle prime fasi di gioco. La seconda partita contro il Barça ha visto nuovamente una Zeri viaggiare quasi liberamente contro la Botlane italiana composta da Rharesh e Click: l’interessante Nasus Support visto nella prima giornata contro la Zeri dei WLGaming non è riuscito a contenere il duo composto dalla Scintilla di Zaun e Yuumi, complice il supporto continuo da parte di Jarvan IV offerto cortesemente da LeBron.

In compenso, il terzo match si è concluso con una vittoria sui WLGaming Esports, team greco arrivato ultimo nel Girone A ma con lo stesso risultato dei Macko Esports: due vittorie e quattro sconfitte nelle due giornate di competizione.

La massima competizione semi-professionale del MOBA di casa Riot Games non vedrà quindi la partecipazione di due squadre italiane: l’unico team rimasto resta quello degli Atleta Esports, vincitori a sorpresa del PG Nationals Spring Split 2022. Nonostante ciò, è stato decisamente entusiasmante assistere alla tentata scalata dei Macko Esports che, ovviamente, ringraziamo per lo spettacolo offertoci.