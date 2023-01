League of Legends: un mare di novità in arrivo con la Stagione 2023!

Dopo aver illustrato le novità dell'evento Fischio d'Inizio di League of Legends, i ragazzi di Riot Games si apprestano a lanciare la Stagione 2023, una fase ingame che si preannuncia davvero ricca di sorprese per tutti gli appassionati del MOBA gratuito.

La software house californiana promette di ampliare il già enorme perimetro ludico e contenutistico di LoL celebrando la partenza di una nuova Stagione Classificata, con tanti tornei a cui partecipare per sperimentare le migliorie e le modifiche apportate al gameplay.

Il completamento delle missioni della Stagione 2023 consentirà ai giocatori di League of Legends di ottenere numerose ricompense:

2 Forzieri Hextech e chiavi

6 icone

Icona Precisione

Icona Dominazione

Icona Stregoneria

Icona Determinazione

Icona Ispirazione

Icona Libro delle rune

8 frammenti campione

Yasuo

Zed

Sejuani

Pantheon

Wukong

Aatrox

Yorick

Katarina

Aspetto lume Lascia il segno

La Stagione 2023 sancirà anche l'arrivo dell'ASU di Ahri, con profondi aggiornamenti al suo modello base, ai suoi aspetti, alle splash art e agli effetti visivi, ivi compresi gli effetti scaturiti dalle sue nove code. Nel corso della nuova Season assisteremo anche a tanti update di media portata che rinnoveranno ulteriormente l'impianto ludico, soprattutto per quanto concerne i Campioni più vecchi. Nel 2023 arriveranno inoltre dei Campioni inediti come Ixtal, la darkin assassina Naafiri e l'incantatore Milio.

Non meno importanti saranno poi le modifiche che Riot Games apporterà agli aspetti di Campioni come Kalista, Ivern, Kled e Aurelion Sol, con personalizzazioni a tema come quelle della nuova linea Corte Fatata e dell'amata Gatti vs Cani. Per il primo evento del nuovo anno, invece, Divinità Lunari e Artefici di Miti piomberanno sulla Landa per portare in dote ulteriori aspetti speciali.

Per un ulteriore approfondimento sulle sorprese della nuova fase ingame di LoL che inizierà il 10 gennaio, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sul fiume di novità della Stagione 2023 di League of Legends.