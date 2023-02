League of Legends, il meta è impazzito: ora gli ADC sono tutti Support?

Il vero problema di League of Legends al momento non sembra la potenza eccessiva di Zac e K’Sante, i quali riceveranno nerf con la prossima Patch 13.3, bensì il bizzarro meta competitivo ora attivo, con diversi AD Carry utilizzati come Support, un ruolo in passato impensabile: cosa sta succedendo?

Sin dagli ultimi Worlds ci siamo abituati a vedere due campioni insoliti nel ruolo di Supporto: Heimerdinger ed Ashe. In un meta nel quale incantatori come Nami, Lulu e Yuumi sono dominanti, lo scienziato e l’Arciere dei Ghiacci sono stati selezionati molteplici volte a causa delle loro utili (e noiose) abilità.

Ashe, in particolar modo, nell’attuale Winter Split 2023 dell’LEC risulta essere il secondo campione più scelto nel ruolo di Support, giusto dietro Nami e a pari merito con Yuumi, con una percentuale di vittorie del 63% e un tasso di scelta e divieto del 73,3%, il settimo più alto tra tutti i campioni insieme a Sejuani. In LPL (Cina) sta riscuotendo meno successo, mentre in LCK (Corea) è stata giocata 6 volte e fa parte del processo di Pick&Ban nel 91,5% dei match...assieme a Caitlyn.

Ebbene sì, perché anche lo Sceriffo di Piltover è una pick molto preoccupante: nel ruolo di support è stata giocata 3 volte, e in tutte e tre ha vinto. Come se non bastasse in Corea sono stati giocati anche Jhin (100% di winrate in due match), Kalista (un match, 100% di winrate) e Twitch (un match, ma perso). È chiaro che la sperimentazione sia all'ordine del giorno; eppure, non sembra nemmeno un azzardo.

Il meta attuale sta quindi vedendo sempre più ADC nel ruolo di Support, ma quanto durerà questo trend? Molto probabilmente per l’intera durata dello split invernale/primaverile, dato che non sono previste variazioni (buff o nerf che siano) per le prossime patch.