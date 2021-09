League of Legends: Metallica e Red Hot nella Worlds Anthem Experience su Spotify

Per celebrare i Worlds 2021 di League of Legends, Spotify e Riot Games hanno preparato una nuovissima Worlds Anthem digital experience che consente ai fan di immergersi ancora di più nel Worlds Anthem di quest'anno, approfondendo le storie dietro ai giocatori professionisti coinvolti, alla creatività e alla musica.

L'esperienza digitale, che esce lo stesso giorno del video musicale del Worlds Anthem, "Burn It all Down" di PVRIS, permette ai fan di esplorare le clubhouse regionali presenti in Worlds Anthem, tra cui Shanghai, Seoul e Berlino. Gli utenti di Spotify saranno in grado di generare la loro playlist personalizzata Worlds 2021 basata sulla musica che amano, mentre navigano fra le clubhouse.

Grazie alla nuova esperienza digitale, i fan di LoL possono seguire il processo di creazione dell'inno, con il commento e i video dietro le quinte di PVRIS insieme al songwriter di Riot Games, Alex Seaver (MAKO) e al compositore Jason Walsh. Il micro-sito è accessibile in tutti i mercati in cui Spotify è disponibile, sia su desktop che su mobile.

La playlist ufficiale di Spotify per League of Legends - che si trova nell'hub di League of Legends - include i brani delle squadre professionistiche di LoL che rappresentano le loro regioni ai Mondiali di quest'anno, evidenziando lo stile di gioco di ogni squadra e la canzone che le rappresenta al meglio. La playlist include ogni genere di tracce, da "Industry Baby" di Lil Nas X feat. Jack Harlow scelta dai 100 Thieves e "Don't Tread On Me" dei Metallica scelta dai Rascal Jester a "Believer" degli Imagine Dragons scelta dai Peace e "Can't Stop" dei Red Hot Chilli Peppers scelta dai MAD Lions.