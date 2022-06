League of Legends, mini-rework di Sivir in arrivo: più danni, ma non letalità

A qualche giorno dal rilascio del Durability Update di League of Legends, ovvero la Patch 12.11, il Balance Team di casa Riot Games sta pensando a un aggiornamento o mini-rework di Sivir per ripristinare la sua build incentrata sui critici, dandole più danno e meno utilità con l’intento di rimuovere la build letale.

Come ripreso da Dexerto, lo sviluppatore Ray 'Ray Yonggi' Williams ha comunicato ai giocatori in data 13 giugno 2022 che Riot Games ha intenzione di rielaborare Sivir seguendo l’esempio del lavoro svolto con Taliyah, Olaf, Swain, ad esempio. Nel dettaglio, Ray Yonggi ritiene che si debba “legittimare la sua build critica” dando vita a uno stile di gioco più coerente con la logica dei DPS o Danni al Secondo.

Considerato che il kit non è cambiato molto dal debutto nel 2009, il prossimo passo prevederebbe alcune modifiche importanti alla passiva e al Ricochet: “Stiamo cercando di migliorare ma non sostituire ciascuno dei suoi incantesimi per mantenerla familiare ma più funzionale”. Lo scudo posto come terza abilità, utile a recuperare mana, resterà relativamente invariato, mentre la suprema dovrebbe potenziare i danni anziché garantire velocità di movimento all’intero team. Ovviamente queste sono le idee preliminari e il vero lavoro potrebbe vedere modifiche ulteriormente differenti.

Considerato che Riot non ha ancora fissato una data di rilascio per questo aggiornamento mid-scope dedicato a Sivir, dobbiamo limitarci ad aspettare.

Nel frattempo, in Europa tornerà il pubblico dal vivo all’LEC Summer Split 2022.