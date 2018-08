League of legends: Misfits Gaming aprirà una esports arena nel cuore di Berlino

Annuncio a sorpresa dei Misfits Gaming che hanno dichiarato di voler inaugurare una esports arena a Berlino in vista della prossima stagione della LCS.

Novità importante dal punto di vista organizzativo per Misfits Gaming la società esportiva che detiene i diritti del team Florida Mayhem nella Overwatch League oltre a numerose altre formazioni di caratura internazionale su altri titoli come ad esempio League of Legends.



La squadra ha deciso di aprire una propria "esports arena" a Berlino che permetterà di garantire uno spazio accogliente sia per i giocatori professionisti che per gli streamer.



All’interno dell’arena verranno poi organizzati anche degli eventi speciali ed il pubblico sarà al centro del progetto e costituirà le radici della nuova esperienza targata Misfits Gaming.



Ben Spoont, co-fondatore e CEO dei Misfists Gaming ha dichiarato alla stampa:

“Choosing Berlin for our first local arena makes perfect sense for our organization the foundational piece of Misfits is our European League of Legends team which is headquartered in Berlin.

Fans of League of Legends will be able to interact with our League players on a regular basis with lots of fun and rewarding experiences.”



La novità dei Misfits Gaming fa da eco all’iniziativa simile portata avanti dai G2 Esports solo qualche mese fa, sempre a Berlino, dopo l’annuncio della propria collaborazione con AORUS.



Entrambe le organizzazioni sono impegnate attualmente nelle EU LCS che adotterà il modello “franchise” dalla prossima stagione e quindi questo importante investimento servirà a progettare i prossimi impegni futuri con maggiore serenità.



La cerimonia di apertura dell’arena berlinese dei Misfits è prevista per settembre anche se mancano ancora ulteriori dettagli sulla data.