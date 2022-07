League of Legends, Misfits lasciano LEC: posto venduto a Team Heretics

I cambiamenti al roster dei Misfits saranno gli ultimi che vedremo in LEC poiché, dopo sei anni sulla scena massima europea e in LFL, i Misfits salutano il palcoscenico più importante di League of Legends vendendo lo slot di partecipazione al Team Heretics. Dopo numerose indiscrezioni, la decisione è definitiva.

La organizzazione spagnola fondata nell'agosto 2016 dallo YouTuber spagnolo Jorge "Goorgo" Orejudo già da tempo compete in altri esport, mentre su League of Legends è arrivata nel 2017 per poi farsi notare a fine 2021 con l’invito a LVP SL 2nd Division e l’acquisizione dello spot LVP di Cream Vero Betis. Dopo uno Spring Split 2022 concluso con un ottavo posto, al Summer Split della Superliga spagnola hanno sorpreso tutti arrivando al primo posto con una partita ancora da giocare, a pari merito con i Giants.

Con queste performance, l’organizzazione ha pensato quindi di comprare lo slot dei Misfits per circa 34-36 milioni di euro, anziché i 50 milioni anticipati dalla stampa e pagati da Team BDS allo Schalke 04. Il passaggio del testimone avverrà con l'inizio della Spring Split 2023, la quale sarà l’effettiva, prima season a cui Team Heretics prenderà parte.

Ma i Misfits, in realtà, lasceranno anche la LFL dove gioca la squadra academy Misfits Premier. Il co-fondatore e CEO di Misfits, Ben Spoont, ha affermato: “[loro] hanno condotto un processo esauriente esaminando numerose parti interessate dell'offerta e sono giunti alla decisione che il Team Heretics fosse la scelta giusta”. Sarà interessante osservare eventuali cambi di roster per il Team Heretics: al momento spiccano Zwyroo, Jackspektra e Werlyb ma, con il contratto di Vetheo in scadenza, attuale star dei Misfits, lo stesso Zwyroo potrebbe trovarsi costretto a lasciargli il posto.

Nel mentre, eccovi il programma completo degli EU Masters 2022.