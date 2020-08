League of Legends: misterioso tweet dedicato alle K/DA, nuova canzone per i Worlds?

Dopo indiscrezioni emerse nei giorni scorsi riguardo la colonna sonora dei prossimi Worlds, Riot Games ha dato un criptico aggiornamento sul nuovo account Twitter dedicato alla band fittizia che tanto ha fatto sognare i fan un paio di anni fa.

Stiamo ovviamente parlando delle K/DA, che potrebbero tornare con un nuovo singolo, chiamato – pare – "The Baddest".

Il video del primo pezzo della band, "POP / STARS", è stato visualizzato oltre 360 ​​milioni di volte su YouTube e 140 milioni di volte su Spotify (su cui è presente una pagina dedicata), oltre a debuttare su altri servizi di streaming musicale.

Ora, l'immagine di copertina dell'account aperto a luglio mostra le quattro componenti del gruppo ma, secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci un nuovo componente in arrivo, ancora non rivelato.

L'hashtag "#CALLINGALLTHEBLADES" proprio riferirsi a questo, oppure essere anche il titolo del prossimo album delle K/DA.

I Worlds di League of Legends, come vi abbiamo già anticipato, si terranno a Shanghai e rispetteranno il modus operandi adottato anche dall'NBA: ovvero tenere le squadre e tutti gli addetti ai lavori isolati in una sorta di bolla per tutta la durata del torneo.

Rimaniamo ovviamente in attesa dell'annuncio che, secondo il tweet che vi risportiamo in calce alla notizia, dovrebbe avvenire tra pochi giorni, il prossimo 27 agosto.