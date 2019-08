League of Legends Mobile sta per arrivare? Avvistata la versione per smartphone

La tanto rumoreggiata versione mobile di League of Legends, di cui ha parlato l'agenzia Reuters a maggio, potrebbe essere in dirittura di arrivo, almeno a giudicare da un video trapelato in rete.

Un filmato intitolato "League of Legends mobile game test version film outflow" sta girando sui social network cinesi in queste ore e sembra mostrare nel dettaglio la versione portatile di League of Legends, non ancora annunciata ufficialmente da Tencent e Riot Games. A giudicare dal filmato, il gioco è ancora in fase Alpha/Beta e molte opzioni sembrano essere del tutto assenti.

League of Legends, come noto, è un vero e proprio fenomeno di costume in Cina e Asia e Tencent potrebbe sfruttare questo mercato per lanciare LOL su smartphone in anteprima e successivamente pensare al debutto sul mercato americano ed europeo.

Nonostante sia stato parzialmente oscurato da titoli più popolari, League Of Legends rimane uno dei grandi protagonisti del mercato free to play, con decine di milioni di giocatori attivi ogni mese e una community attivissima e sempre attenta alle novità.