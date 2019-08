League of Legends Mobile: alcuni leak ne confermerebbero l'esistenza?

Nonostante il successo di League of Legends negli ultimi anni e l'ascesa di MOBA tascabili come Vainglory e cloni più o meno riusciti, Riot Games non ha mai annunciato che avrebbe portato LoL su smartphone, tablet o altri dispositivi mobili. Sino ad ora.

Alcuni leak, infatti, dimostrerebbero che Riot starebbe sviluppando una versione mobile del gioco, anche se la società non ha confermato nulla in tal senso e anzi, le ultime dichiarazioni di concentrano essenzialmente sul rinnovato impegno nell'esport.

Ecco tutto ciò che sappiamo su una potenziale uscita della League su dispositivi mobili.

Un report di Reuters pubblicato circa tre mesi fa affermava che Tencent stava lavorando con Riot per portare League su dispositivi portatili. Lo sviluppo sarebbe “ongoing” da oltre un anno.

Gli ultimi leak sul porting riportano un video di gameplay di quella che sembra essere proprio League of Legends giocato su uno smartphone. Mostra l'aspetto dell'interfaccia del gioco, dalla selezione del campione al sistema delle rune, allo scampolo di gameplay e all'HUD. Quasi ogni elemento del gioco sembra essere stato adattato e ridotto in maniera razionale, il che dimostrerebbe l'attendibilità del leak.

Tencent, comunque, come sappiamo può già contare su Arena of Valor, quindi al momento non è dato sapere se e in che modo un eventuale “League of Legends Mobile” potrebbe portare il MOBA esistente verso una prematura fine.

Oppure, al contrario, Tencent potrebbe tentare di conquistare il mercato occidentale proprio con LoL, visto che AoV non è mai realmente decollato. Ovviamente non c'è nulla di ufficiale, per cui vi invitiamo a prendere tutte queste informazioni con le proverbiali pinze.