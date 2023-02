League of Legends, modifiche importanti in arrivo per LP guadagnati e persi dopo i match

Tra le principali modifiche in arrivo con la Patch 13.4, una di quelle non presentate da Matt "Phroxon" Leung-Harrison nel tweet di anticipazione riguarda la perdita e il guadagno degli LP nei match classificati: a breve salire e scendere di rank diventerà molto più immediato.

Secondo quanto condiviso da Riot Meddler nel più recente dev diary su Reddit, infatti, con il prossimo aggiornamento di League of Legends cambierà la quantità di LP guadagnati e persi nelle classificate: nello specifico, si tratta di un aumento o di una diminuzione media di 22 LP anziché 15 LP, per velocizzare il passaggio da un rank a un altro.

Naturalmente, ciò significa che ci vorrà molto meno tempo per salire di grado, ma anche molto meno tempo per retrocedere, rendendo i 30 minuti medi di un match classificato più preziosi al fine di raggiungere rank più elevati. Alcuni giocatori su Reddit si sono già espressi, specificando che ora il grinding (ovvero focalizzarsi sul gioco giocando una partita dietro l’altra per tentare di salire di rank) potrebbe diventare più soddisfacente e potenzialmente in grado di risolvere il problema di coloro che sono hardstuck, ovvero bloccati in un rango specifico.

Difficilmente, invece, questa modifica avrà un grande impatto sulla classifica Challenger e a livelli elevati: solo per una percentuale molto piccola di giocatori di alto livello, difatti, l’aggiustamento degli LP potrebbe rivelarsi un problema.

Nel frattempo, Riot ha anche confermato che Lee Sin e Teemo riceveranno un restyling nel 2023.