League of Legends NA LCS: la lega statunitense è già in crisi con il nuovo formato?

Si sperava che l'avvento del formato delle franchigie nella NA LCS portasse un livello di stabilità finanziaria che non era mai stato visto prima per ciò che concerneva la scena esport di League of Legends.

Per anni Riot Games ha cercato di slegare la scena competitiva da un modello di business basato sulle mere vincite dei tornei e sui singoli contratti di sponsorizzazione. Ciò avrebbe dovuto creare un ecosistema in cui le squadre potessero essere partner in modo da beneficiare (assieme a giocatori e a tutti gli stakeholder) della crescita del campionato.

Durante un episodio di Beyond the Rift andato in onda ieri, l'ex giocatore professionista William "Scarra" Li ha espresso preoccupazione per la salute del campionato. I problemi parrebbero addirittura così gravi che "...ci sono team messi in vendita". Un altro ospite del podcast, l'ex giocatore Alberto "Crumbzz" Rengifo ha fatto un cenno di assenso.

Se le rivelazioni si rivelassero fondate, queste costituirebbero motivo di enorme preoccupazione per la scena competitiva e non solo di quella nordamericana. L'Europa, infatti, sta passando allo stesso modello e Riot Games sta assumendo un ruolo più attivo nella creazione e gestione diretta in tutto il mondo. Inoltre non possiamo dimenticare i pesanti problemi interni al developer(finanziari, legati a episodi di razzismo e ai presunti problemi finanziari), di non poco conto in questo momento.

La ragione per cui Scarra ritiene che i team stiano iniziando a staccarsi dalla LCS sembra essere il fatto che Riot non ha prodotto un ambiente favorevole alla crescita. Ha riferito che le squadre sono in competizione per un pool limitato di sponsor e altre possibilità di entrata, il che limita la loro capacità di crescere. "Tutti combattono per gli stessi sponsor", ha detto Scarra. "Si scontrano continuamente. E non c'è un controllo sulle pratiche scorrette".

Le leghe basate su franchigie, di solito, negoziano con sponsor, fornitori di periferiche e hardware e altri come un gruppo compatto, cosa che rafforza la posizione delle squadre nei negoziati. Le squadre sono spesso in grado di ottenere sponsor locali da soli, ma solo nella misura in cui non sono in concorrenza con altre organizzazioni o con la lega. Questo, nel caso della NA LCS, non sembra esser avvenuta e in molti stanno - pare - iniziando a pagarne le spese. Staremo a vedere.