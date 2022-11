League of Legends, Neeko si trasforma in torre a causa di un nuovo bug

L’arrivo della preseason di League of Legends vede anche la presenza improvvisa di nuovi bug che compromettono l’esperienza di gioco. Tra di essi, l’ultimo che ha scosso la community consente a Neeko di trasformarsi in una torre nemica, riuscendo così a finire un match in pochissimi minuti.

I giocatori del rinomato MOBA di casa Riot Games in questi giorni non si sono risparmiati con segnalazioni, video su YouTube, TikTok e Reddit riguardanti questo grave problema che, ovviamente, ha poi portato alla disabilitazione del campione fino alla risoluzione del bug.

Ma come funzionava esattamente? Come mostrato da vari content creator, Neeko può circolare per la mappa trasformandosi in qualsiasi obiettivo neutrale o alleato, dai lupi oscuri della giungla alle stesse torrette, con estrema facilità. Usando proprio le torri è possibile distruggere altri obiettivi nemici con pochissimi colpi, o uccidere campioni avversari con estrema rapidità.

Riot è intervenuta con un certo ritardo sul Camaleonte Curioso, dato che questo bug è presente su League of Legends da quasi 24 ore e molti giocatori lo hanno sfruttato per vincere facilmente diversi match. Fortunatamente, siamo ancora in preseason.

