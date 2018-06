League of Legends: nel Regno Unito nasce ufficialmente la Forge of Champions

Il nuovo campionato di League of Legends dedicato al Regno Unito si chiamerà Forge of Champions. Questa nuova struttura competitiva offrirà alle formazioni partecipanti un montepremi di 50.000 Sterline e due slot agli European Masters.

La competizione vedrà la partecipazione di otto squadre professionistiche e saranno disponibili sessantaquattro posti per la fase di qualificazione, aperta anche a squadre non professionistiche. Le iscrizioni si apriranno domani, 5 giugno, con il Torneo Preliminare che inizierà il prossimo 22 giugno.

La nuova competizione è organizzata da LVP, piattaforma ampiamente conosciuta e apprezzata in Spagna, già organizzatrice della Superliga di League of Legends. Per l'occasione ha creato uno studio dedicato nel Regno Unito dal quale poter ospitare la Forge of Champions.

Mo Fadl, a capo della divisione esport nel Regno Unito di Riot Games, ha commentato la partnership: "Quando abbiamo aperto i nostri uffici in Inghilterra avevamo in mente una visione chiara: creare il più alto livello di competizione di League of Legends nonché una fonte di intrattenimento per ogni giocatore e avevamo bisogno di un partner che potesse aiutarci a realizzare tutto questo. LVP gode già di una grande reputazione tra i team e la community in Spagna e vogliamo portare questo successo anche nel Regno Unito. LVP è un partner vitale per lo sviluppo di Forge of Champions. Naturalmente, consideriamo questo solo l'inizio della nostra espansione nel Regno Unito. Sappiamo che per costruire qualcosa di significativo ci vorrà tempo e vogliamo che i giocatori e la community continuino a lavorare con noi per migliorare".

Forge of Champions è la prima fase di un'iniziativa dalla durata triennale che punta a far crescere la scena britannica di League of Legends. Forge of Champions è stato sviluppato anche grazie ai feedback e alle informazioni fornite dai team di League of Legends britannici, inclusi Diablous ed Excel Esports.