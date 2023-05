League of Legends: le nove code della volpe in un cosplay di Ahri

Al Napoli Comicon 2023 si sono festeggiati i 10 anni di League of Legends in Italia, un decennio segnato da milioni di utenti attivi in gioco e quotidiane fanart e cosplay. A tal proposito, l'ultima, grande interpretazione di uno dei Campioni del titolo MOBA free to play di Riot Games arriva dalla cosplayer Masha Coldscream.

Mentre i giocatori attendono con ansia l'arrivo di prossimi update, ricordiamo che Riot Games stava testando la partita rapida in League of Legends, la community viene fulminata da una perfetta interpretazione di una delle Campionesse più apprezzate e utilizzate.

Ahri è legata alla magia del regno spirituale e per questo è in grado manipolare le emozioni delle prede consumandone l'essenza vitale. Facendo ciò, è in grado di percepire i ricordi e i pensieri delle sue vittime. Se un tempo era solamente una potente predatrice, ora è in viaggio per cercare la verità sui suoi antenati e ricostruire i ricordi persi in favore di quelli rubati.

Ahri è una misteriosa vastaya le cui fattezze ricordano quelle di leggendaria una volpe a nove code. In questo cosplay di Ahri da League of Legends ritroviamo la Campionessa che domina il campo di battaglia nel ruolo di mago nel suo aspetto di deafult. Con un completo rosso, capelli mori e code bianche, Ahri siede sulle ginocchia riflettendo sui ricordi che si sono sovrapposti nella sua mente.