League of Legends: la nuova lega europea prende forma e subisce un rebrand

Riot Games ha annunciato le dieci formazioni che l'anno prossimo competeranno nella lega europea di League of Legends. Fnatic, G2 Esports, Misfits, Schalke 04, Splyce e Team Vitality conserveranno tutti i loro spot, per la modica cifra di € 8 milioni di Euro.

Le franchigie esterne pagheranno € 10,5 milioni per entrare nel campionato e sono exceL Esports, Origene, SK Gaming e l'organizzazione di proprietà della organizzazione di Las Vegas, Rogue.

Il campionato verrà ribattezzato European League of Legends Championship (LEC) e inizierà il 18 gennaio 2019. Il nuovo modello di campionato include la compartecipazione alle entrate, gli aumenti salariali minimi dei giocatori (da € 24.000 a € 60.000 all'anno), investimenti infrastrutturali e lo sviluppo di una scena che possa premiare i giocatori e le squadre anche in termini di visibilità.

Il nuovo formato separerà anche il broadcast, che verrà maggiormente orientato sui punti di forza regionali e culturali. L'Europa è ovviamente un puzzle di paesi molto diversi, ognuno con la propria lingua e cultura.

Riot ha anche confermato che la struttura competitiva rimarrà sostanzialmente la stessa vista sino a questo momento anche per il 2019, tranne che per alcuni aggiustamenti relativi alla fase di play off. La compagnia è anche in trattative con nuovi partner commerciali a lungo termine che saranno annunciati a breve.